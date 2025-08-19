Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Camiseta de Boca Juniors de 1981 fue elegida como la mejor de la historia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La indumentaria fue elegida por votación en las redes sociales de la revista española Panenka.

La camiseta de Boca Juniors del año 1981 fue elegida como la mejor en la historia del fútbol, en una votación realizada por la revista española Panenka.

Fueron 150 indumentarias elegidas que fueron sometidas a un proceso de votación en redes sociales, llegando al final cuatro camisetas: Alemania 1990, Brasil 1998, Fiorentina 1998-99, y la citada elástica Xeneize de 1981.

La elección contó más de 100 mil votos en las redes del medio.

La camiseta de Boca 1981 la vistió el fallecido Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia, y en esa temporada ganó su único título con el club, el Torneo Metropolitano.

