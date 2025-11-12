Camiseta en homenaje al fallecimiento de Miguel Russo apareció en Uruguay

Lo que fue un emotivo homenaje en torno al fallecimiento de Miguel Ángel Russo en La Bombonera, donde se lanzó una camiseta atada con unos globos al cielo de Buenos Aires, tuvo un inesperado destino luego de que la prenda fuese encontrada en Cañada Nieto, un pequeño poblado rural de Soriano, en Uruguay.

Con una camiseta al cielo: El emotivo homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera

Agustín Eugui, un productor rural de 20 años, fue el responsable de dar con aquello mientras trabajaba: "Estaba cortando el pasto y casi la paso por arriba con el tractor", contó en diálogo con Carve Deportiva.

INCREÍBLE. De la Boca a Soriano, Uruguay.



La remera de Miguel Russo cayó en tierras de Cañada Nieto, Soriano.



Un vecino de esa zona tomó foto al hallazgo de la camiseta en suelo uruguayo.

Al abrirla, notó el escudo de Boca y el nombre "Miguel" con el número 1956 y el símbolo de infinito. Recién al ver un video de la actividad realizada el pasado 18 de octubre, comprendió el valor simbólico de lo que tenía entre las manos.

"Por ahora la tengo guardada, como algo increíble que me pasó", señaló Eugui, quien también aprovechó de reconocer al medio Ovación que le gustaría entregársela personalmente a Edinson Cavani o llevarla al Museo de Boca en Buenos Aires: "Ojalá pueda vivir una experiencia de ese tipo".