Cenizas de Miguel Angel Russo fueron esparcidas en La Bombonera

Este jueves, en una ceremonia íntima, parte de las cenizas del fallecido entrenador argentino Miguel Angel Russo fueron esparcidas en La Bombonera, estadio de Boca Juniors, cumpliendo la voluntad de quien fue el DT "xeneize" hasta su muerte el pasado 8 de octubre.

La familia de Russo fue recibida por el capitán del equipo, Leandro Paredes, quien además los acompañó en el acto privado realizado en el mítico estadio boquense.

Por deseo del propio Russo, durante esta jornada sus cenizas también fueron repartidas en el Estadio UNO de Estudiantes de La Plata, único equipo que defendió como jugador, y el Estadio Ciudad de Lanús, del club homónimo donde debutó como DT, dirigió en dos periodos y logró un título de Segunda División.

Además, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que los familiares de Russo arrojarán otra parte de sus cenizas en el Estadio Gigante de Arroyito, aprovechando un duelo con Platense este domingo 19 de octubre que alista algunos homenajes.