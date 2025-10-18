Con una camiseta al cielo: El emotivo homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera
El cuadro xeneize tuvo este sábado su primer partido tras el fallecimiento de su entrenador.
Boca Juniors realizó este sábado, en la previa del duelo ante Belgrano, un emotivo homenaje en La Bombonera a Miguel Angel Russo, en el primer partido del equipo tras su fallecimiento.
Bajo los aplausos del equipo y todos los hinchas en el recinto xeneize, el capitán Leandro Paredes llevó una camiseta atada con unos globos, y junto a Claudio Ubeda, quien era ayudante de Russo y asumió como nuevo técnico, la lanzaron al cielo de Buenos Aires.
LA CAMISETA DE BOCA AL CIELO... Hermoso homenaje y ovación para Miguel Ángel Russo en La Bombonera.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
Russo falleció el pasado 8 de octubre a los 69 años y estuvo a cargo de Boca hasta el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 con Central Córdoba.
Fue el tercer paso de Russo por Boca Juniors: En su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante Gremio y perdió la final del Mundial de Clubes ante AC Milán; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante Santos.
Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.
En nuestro país, en tanto, tuvo una recordada campaña en la temporada 1996. Tomó al equipo que era bicampeón del fútbol nacional, Universidad de Chile, y pese a que no logró títulos, llevó a los azules hasta las semifinales de la Copa Libertadores, en donde perdió una polémica llave ante River Plate, futuro campeón.