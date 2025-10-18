Con una camiseta al cielo: El emotivo homenaje de Boca a Miguel Angel Russo en La Bombonera

Boca Juniors realizó este sábado, en la previa del duelo ante Belgrano, un emotivo homenaje en La Bombonera a Miguel Angel Russo, en el primer partido del equipo tras su fallecimiento.

Bajo los aplausos del equipo y todos los hinchas en el recinto xeneize, el capitán Leandro Paredes llevó una camiseta atada con unos globos, y junto a Claudio Ubeda, quien era ayudante de Russo y asumió como nuevo técnico, la lanzaron al cielo de Buenos Aires.

LA CAMISETA DE BOCA AL CIELO... Hermoso homenaje y ovación para Miguel Ángel Russo en La Bombonera.



Russo falleció el pasado 8 de octubre a los 69 años y estuvo a cargo de Boca hasta el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 con Central Córdoba.

Fue el tercer paso de Russo por Boca Juniors: En su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante Gremio y perdió la final del Mundial de Clubes ante AC Milán; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante Santos.

Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

En nuestro país, en tanto, tuvo una recordada campaña en la temporada 1996. Tomó al equipo que era bicampeón del fútbol nacional, Universidad de Chile, y pese a que no logró títulos, llevó a los azules hasta las semifinales de la Copa Libertadores, en donde perdió una polémica llave ante River Plate, futuro campeón.