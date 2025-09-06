Miguel Angel Russo fue dado de alta y espera por retomar los trabajos en Boca Juniors

Tras varios días de incertidumbre respecto al estado de salud de Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca Juniors fue dado de alta este pasado viernes tras permanecer internado algunos días en el Instituto Fleni de Buenos Aires por una infección urinaria.

De acuerdo a lo informado por los medios trasandinos, el estratega de 69 años fue ingresado al recinto médico el pasado martes y respondió favorablemente al tratamiento antibiótico. Pese a esto, los especialistas recomendaron mantener reposo y continuar con controles periódicos.

Con todo esto, Russo deberá esperar para reincorporarse a la rutina en el equipo que tiene a los volantes chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, ya que el frío de esta época y su reciente recuperación obligan a extremar precauciones.

Dependiendo de la evolución, los ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez trabajan con miras al próximo domingo 14 de septiembre, jornada en la que el cuadro "Xeneize" enfrentará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo de Clausura argentino.