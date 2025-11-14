Síguenos:
Noel Gallagher visitó la Bombonera en la previa de los dos shows de Oasis en Argentina

En la previa de los conciertos de Oasis en Argentina, el vocalista de la banda Noel Gallagher visitó La Bombonera y recorrió las instalaciones del recinto en el que Boca Juniors juega sus partidos como local. La banda británica tocará este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

