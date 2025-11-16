Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

[VIDEO] Johnny Depp dijo presente en La Bombonera para el duelo entre Boca ante Tigre

Periodista Digital: Cooperativa.cl

El reconocido actor fue captado por las cámaras en medio de su visita al país trasandino.

[VIDEO] Johnny Depp dijo presente en La Bombonera para el duelo entre Boca ante Tigre
En medio de su visita a Argentina para presentar su película "Modigliani, tres días en Montparnasse", el reconocido actor y director estadounidense Johnny Depp aprovechó su estadía para visitar La Bombonera en medio del duelo que Boca Juniors enfrentó ante Tigre.

Esta es la segunda visita ilustre en menos de dos semanas luego de que el domingo pasado dijera presente en el Superclásico la cantante Dua Lipa.

Revisa el registro a continuación:

