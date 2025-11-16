[VIDEO] Johnny Depp dijo presente en La Bombonera para el duelo entre Boca ante Tigre
El reconocido actor fue captado por las cámaras en medio de su visita al país trasandino.
El reconocido actor fue captado por las cámaras en medio de su visita al país trasandino.
En medio de su visita a Argentina para presentar su película "Modigliani, tres días en Montparnasse", el reconocido actor y director estadounidense Johnny Depp aprovechó su estadía para visitar La Bombonera en medio del duelo que Boca Juniors enfrentó ante Tigre.
Esta es la segunda visita ilustre en menos de dos semanas luego de que el domingo pasado dijera presente en el Superclásico la cantante Dua Lipa.
Revisa el registro a continuación:
Johnny Depp presente en La Bombonera para ver a Boca ante Tigre— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/jKIKUPplxs