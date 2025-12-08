Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.8°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Charles Aránguiz

Charles Aránguiz fue elegido el Jugador Crack del 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante nacional se ausentó de la ceremonia organizada por TNT Sports.

Charles Aránguiz fue elegido el Jugador Crack del 2025
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se alzó este lunes por primera vez con el premio Jugador Crack en la Gala 2025, evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.

El futbolista de 36 años que se restó de la ceremonia por diferencias con quienes organizaron el evento, obtuvo el 43 de las preferencias de los capitanes de los clubes y el 27 por ciento de las votaciones de los integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos

Revisa todos los premios a continuación:

  • Mejor árbitro: Piero Maza
  • Mejor jugador de Segunda División: Harold Antiñirre (Deportes Puerto Montt)
  • Mejor jugador joven: Benjamín Chandía (Coquimbo Unido)
  • Mejor jugador Liga de Ascenso: Joaquín Larrivey (Deportes Concepción)
  • Mejor jugadora Liga Femenina: Mary Valencia (Colo Colo)
  • Premio Leyenda: Humberto Suazo
  • Premio mejor gol: Nicolás Johansen (taco ante Unión Española)
  • Premio mejor atajada: Sebastián Pérez (intervención ante Coquimbo Unido)
  • Mejor director técnico del año: Esteban González (Coquimbo Unido)
  • Mejor portero Primera División: Diego Sánchez (Coquimbo Unido)
  • Mejor lateral derecho: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile)
  • Mejor central derecho: Bruno Cabrera (Coquimbo Unido)
  • Mejor central izquierdo: Matías Zaldivia (Universidad de Chile)
  • Mejor lateral izquierdo: Juan Cornejo (Coquimbo Unido)
  • Mejor volante derecho: Sebastián Galani (Coquimbo Unido)
  • Mejor volante izquierdo: Charles Aránguiz (Universidad de Chile)
  • Mejor volante ofensivo: Matías Palavecino (Coquimbo Unido)
  • Mejor delantero derecho: Lucas Cepeda (Colo Colo)
  • Mejor delantero central: Fernando Zampedri (Universidad Católica)
  • Mejor delantero izquierdo: Lucas Assadi (Universidad de Chile)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada