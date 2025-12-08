Charles Aránguiz fue elegido el Jugador Crack del 2025

Charles Aránguiz, volante de Universidad de Chile, se alzó este lunes por primera vez con el premio Jugador Crack en la Gala 2025, evento organizado por TNT Sports junto a la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos.

El futbolista de 36 años que se restó de la ceremonia por diferencias con quienes organizaron el evento, obtuvo el 43 de las preferencias de los capitanes de los clubes y el 27 por ciento de las votaciones de los integrantes del Círculo de Periodistas Deportivos

Revisa todos los premios a continuación: