Charles Aránguiz tras la caída de la U en el Monumental: Siempre que vengo, pasan cosas

Universidad de Chile se fue con las manos vacías del Estadio Monumental tras caer 1-0 ante Colo Colo en el Superclásico 198, resultado que dejó mucha molestia en un Charles Aránguiz que manifestó su crítica al arbitraje de Cristian Garay.

"Después de la expulsión (a Franco Calderón) se cambia todo el panorama, pero quiero remarcar el esfuerzo de mis compañeros. Siempre que vengo a esta cancha me pasan cosas. Cada vez que vengo, tengo un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido", aseguró.

"No sé si vieron la imagen de Javier Correa, pero todas las veces que he venido acá han sucedido situaciones parecidas en los primeros 10 minutos. Y no pasó nada", reclamó el "Príncipe".

Respecto a la diferencia de 15 puntos con el liderato de Coquimbo, Aránguiz aseguró: "Estamos en un equipo grande, hay presión todos los días, presión de ganar todos los partidos. Después veremos si llegamos arriba o no, pero ellos están haciendo una buena campaña".

"No es excusa, pero nosotros estamos jugando finales cada tres, cuatro días. Todos los equipos nos juegan de diferentes formas, hemos dejado un punto importante en el camino y Coquimbo lo ha aprovechado", cerró.