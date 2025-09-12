Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chile

Confirmaron realización de "Copa Biobío" durante parón por el Mundial sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los clubes de aquella región se enfrentarán para mantener el ritmo competitivo.

Confirmaron realización de
Llévatelo:
En portada

A través de redes sociales, seis clubes ratificaron la realización de la "Copa Biobío", certamen amistoso que se desarrollará durante la pausa del fútbol chileno por el Mundial sub 20 que tendrá lugar en nuestro país.

Una cuenta oficial del torneo se dio a conocer este viernes bajo el lema "seis gigantes, un solo trono" para comenzar a palpitar el evento, que contempla numerosos clásicos zonales. Luego, realizó publicaciones individuales para anunciar uno por uno a los equipos.

Quienes dirán presente son los clubes tradicionales del Biobío: Huachipato, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Naval de Talcahuano, Arturo Fernández Vial (SADP) y Lota Schwager.

La Copa se extenderá entre el martes 23 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, con programación detallada por confirmarse.

