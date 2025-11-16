Síguenos:
Deportes | Fútbol | Chile

¿El cuarto grande? Santiago Wanderers destacó en estudio sobre fútbol chileno

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cobreloa y Unión Española fueron superados por los porteños en los resultados.

¿El cuarto grande? Santiago Wanderers destacó en estudio sobre fútbol chileno
 Photosport
El estudio "Radiografía Digital del Fútbol en Chile", realizado por la Fundación Fútbol Club y publicado a través de Minuto 90, tuvo su segunda edición, y destacó la disputa del cuarto puesto de popularidad entre los hinchas.

La discusión sobre el "cuarto grande" detrás de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica ha sido constante a lo largo de las décadas. Según los resultados de esta encuesta, en popularidad ese lugar es para Santiago Wanderers con un 3,0 por ciento.

Cobreloa, apareció más atrás con el 2,6 por ciento, mientras Unión Española, el otro gran contendiente con los loínos en la consideración de ser el cuarto club chileno, apareció sexto en la tabla (1,6 por ciento), siendo superado por Deportes Concepción (2,1).

La escuadra caturra también destacó como el cuarto en la consulta sobre la segunda preferencia de los hinchas, restando que la mayoría no sigue otra camiseta fuera de la de su club.

Wanderers tuvo el 4,3 por ciento en la segunda elección de los fanáticos. Sobre los porteños figuraron Colo Colo (7,6), Palestino (7,4) y Universidad de Chile (6,3).

