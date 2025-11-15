"Radiografía Digital del Fútbol en Chile": Estos son los mejores jugadores de la historia
Publicado:
Fotos Destacadas
Pellegrini fue elegido como mejor técnico chileno en "Radiografía Digital del Fútbol en Chile"
"Radiografía Digital del Fútbol en Chile": Estos son los mejores jugadores de la historia
Noel Gallagher visitó la Bombonera en la previa de los dos shows de Oasis en Argentina
Fotos Recientes
"Radiografía Digital del Fútbol en Chile": Estos son los mejores jugadores de la historia
Gonzalo Tapia y Ben Brereton permitieron el festejo de La Roja ante Rusia
Pellegrini fue elegido como mejor técnico chileno en "Radiografía Digital del Fútbol en Chile"
Elías Figueroa fue catalogado como el mejor jugador chileno de todos los tiempos en la "Radiografía Digital del Fútbol en Chile", que también destacó a jugadores de la generación dorada, como por ejemplo Claudio Bravo, Alexis Sánchez, entre otros.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados