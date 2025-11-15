Segunda "Radiografía Digital del Fútbol en Chile" mantuvo a Colo Colo como el equipo más popular

La Fundación Fútbol Club realizó la segunda edición de su estudio "Radiografía Digital del Fútbol en Chile" -y que es publicado por Minuto 90-, la que abordó temáticas desde el club más popular al mejor jugador de la historia nacional y la situación del balompié criollo.

Colo Colo se mantiene como el equipo con mayor adherencia en nuestro país, doblando los números de Universidad de Chile.

Los albos sumaron en la encuesta un 45,4 por ciento, mientras la U alcanzó un 22,4 y Universidad Católica el 9,7. Santiago Wanderers remató en cuarto puesto con un 3 por ciento, secundado por Cobreloa (2,6). Unión Española figuró séptimo (1,6), por detrás de Deportes Concepción (2,1).

El "Cacique" también lideró la consulta sobre una segunda preferencia de club. Fuera del 38,6 por ciento que aseguró no seguir otra camiseta, Colo Colo marcó un 7,6 por ciento, apenas por encima de Palestino (7,4). Tercero apareció la U (6,3).

Al igual que en la primera edición, Elías Figueroa continúa por encima de Arturo Vidal como el mejor futbolista chileno de todos los tiempos con un 40,4 por ciento que supera el 22,8 que prefirió al "King".

En tanto, Manuel Pellegrini arrasó como el mejor DT nacional con el 53,8 por ciento de la encuesta. Fernando Riera (13,2) y José Sulantay (11) aparecieron mucho más atrás.

Por otro lado, se sigue apuntando a la ANFP como el principal responsable del mal momento del fútbol chileno, junto con los dueños de los clubes.

También se calificó al presente del balompié criollo de forma negativa. Entre las opciones de "Mal", "Muy mal" y "Nunca hemos estado peor" se totalizó un 66,8 por ciento, mientras un 25,3 considera que está "más o menos".