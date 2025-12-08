Temporada 2025: Los ascensos, descensos y clasificados a copas en el fútbol chileno

El año enfrenta sus últimas semanas y en Cooperativa.cl realizamos un repaso a todas las divisiones del fútbol chileno tras la temporada 2025; con los ascendidos, descendidos y equipos que sacaron boletos internacionales para la próxima campaña.

Dentro del fútbol profesional destacan los campeones Coquimbo Unido (Liga de Primera), Universidad de Concepción (Liga de Ascenso) y Deportes Puerto Montt (Segunda División); además de un Atlético Colina que vuelve al profesionalismo tras alzar la Tercera A.

El único partido que resta por disputar este año en el balompié es la definición de la Copa Chile, entre Huachipato y Deportes Limache.

- Revisa los movimientos que dejó el 2025 en el fútbol chileno:

Clasificados a copas internacionales

Copa Libertadores:

Chile 1 (fase de grupos): Coquimbo Unido (Campeón) 🏴‍☠️🏆

(Campeón) 🏴‍☠️🏆 Chile 2 (fase de grupos): Universidad Católica ⚪🔵

Chile 3 (segunda fase previa): O'Higgins 💠

💠 Chile 4 (segunda fase previa): Huachipato o Deportes Limache (Campeón Copa Chile) ⚽

Copa Sudamericana:

Chile 1: Universidad de Chile 🔵

🔵 Chile 2: Audax Italiano 🇮🇹

🇮🇹 Chile 3: Palestino 🇵🇸

🇵🇸 Chile 4: Cobresal ⚒

Ascensos y descensos

Liga de Primera:

🔻 Deportes Iquique

🔻 Unión Española

Liga de Ascenso:

⬆️Universidad de Concepción (Campeón)

⬆️Deportes Concepción (Ganador Liguilla)

🔻 Santiago Morning

Liga Segunda División:

⬆️ Deportes Puerto Montt (Campeón)

🔻 San Antonio Unido

🔻 AC Barnechea (*)

(*) Sanción ANFP. No disputó la temporada

Tercera A ANFA:

⬆️ Atlético Colina (Campeón)

⬆️ Deportes Colchagua (Ganador Liguilla)

🔻 Deportes Quillón

🔻 Municipal Mejillones

Tercera B ANFA:

⬆️ Atlético Oriente (Campeón Norte)

⬆️ Deportes Rancagua (Campeón Sur)

⬆️ Rodelindo Román (Ganador Play-off)

⬆️ Futuro FC (Ganador Play-off)

🔻 Rancagua Sur (**)

🔻 Ferroviarios (**)

🔻 Araucano Unido (**)

🔻 Gol y Gol (**)

(**) Regresan a su asociación local de origen. Las postulaciones a Tercera B 2026 están en curso