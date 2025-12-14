Votó con la de Osorno: Parisi lució varias camisetas del fútbol chileno en las elecciones
El excandidato mostró parte de su colección durante la jornada de segunda vuelta.
Chile se paraliza este domingo con el balotaje de las elecciones presidenciales 2025, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, pero el excandidato Franco Parisi puso la cuota de fútbol con su vestimenta a lo largo de la jornada.
El líder del Partido de la Gente (PDG) lució múltiples camisetas del balompié nacional, e incluso realizó su voto vistiendo la casaquilla de Provincial Osorno.
En hora de la mañana, Parisi apareció en Canal 13 portando la camiseta de Deportes Concepción durante un desayuno.
Un par de horas después, pero en diálogo con Chilevisión, se cambió a una camiseta autografiada de Cobresal y aprovechó de mostrar algunas indumentarias de otros clubes: "Tengo 28 camisetas del fútbol chileno", comentó.
El excandidato presidencial mostró los colores de Deportes Ovalle, Rangers de Talca, Curicó Unido y Deportes La Serena. Además, comentó que también tiene la de Coquimbo Unido, pero se la envió a su hijo en Estados Unidos.
