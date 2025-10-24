Alexis y Gabriel Suazo recibieron durísimas críticas tras nueva derrota del Sevilla

En el inicio de la décima fecha de La Liga, Real Sociedad derrotó por 2-1 a Sevilla, elenco donde vieron acción los futbolistas nacional Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes recibieron durísimas críticas de la prensa española por su discreto rendimiento.

El Desmarque, por ejemplo, calificó al "Niño Maravilla" con un cuatro y aseguró que pasó "tremendamente desaparecido, lejos del buen nivel que venía ofreciendo hasta ahora. También salió en la primera ventana de cambios".

En cuanto al lateral izquierdo, a quien evaluaron con un cinco a pesar de entregar una asistencia, señalaron que tuvo un "partido correcto en defensa, pero con poco mordiente arriba y prácticamente sin ideas".

El Sevillista, medio partidario del cuadro andaluz, fue mucho más despiadado y a los dos chilenos les puso nota tres. "Mal inicio de encuentro cometiendo errores. Finalmente se marchó finalmente en el 52' en la primera ventana de cambios", indicaron sobre el atacante.

Sobre el zaguero, en tanto, aseguraron que vivió "un partido completamente irreconocible, sin poderío en ataque y muy débil en defensa. Malos partidos del lateral que empezó siendo de los mejores de la plantilla".

El Pespunte, en cambio, destacó que Suazo se mostró "sólido en defensa, aunque apenas se proyectó en ataque. Su banda izquierda fue poco productiva y su influencia ofensiva casi inexistente. En la segunda parte estuvo algo más participativo en el ataque, pero el Sevilla siguió en las mismas todo el encuentro. Correcto, pero lejos de su nivel habitual".

Con respecto a Sánchez lamentaron que estuvo "impreciso durante todo el encuentro. No logró conectar con los delanteros ni mantener el control en las transiciones. Partido gris del chileno, lejos de su mejor versión. Fue sustituido por Peque".