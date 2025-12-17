Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago27.6°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Aseguraron que Boca Juniors va con todo por el fichaje de Felipe Loyola

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

Desde Independiente ya avisaron que Loyola tiene una cláusula de salida de ocho millones de dólares.

Aseguraron que Boca Juniors va con todo por el fichaje de Felipe Loyola
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Otra vez Felipe Loyola es protagonista en el mercado de fichajes del fútbol argentino, ya que en las últimas horas el seleccionado chileno apareció como opción de reforzar a Boca Juniors.

Michael Rincón, especialista en fichajes, aseguró que el cuadro xeneize ya conversó con el círculo cercano del jugador, por lo que tiene adelantado una parte importante su llegada al club.

"Viene conversando con el entorno del jugador. Al jugador le gusta la idea de jugar la Copa y salir de Independiente", sostuvo Rincón.

Consignar que en Independiente ya avisaron que Loyola tiene una cláusula de salida de ocho millones de dólares y tiene contrato con el Rojo hasta 2028, aunque Huachipato también es dueño de una parte del pase del futbolista.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada