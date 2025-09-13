Brayan Cortés cometió grosero error en empate de Peñarol ante Liverpool

El arquero chileno Brayan Cortés no tuvo una tarde tranquila al cometer un grosero error en el empate 2-2 de Peñarol ante Liverpool en duelo válido por fecha 7 de Torneo Clausura de la Liga de Uruguay.

El cuadro carbonífero se puso en ventaja a los 15 minutos gracias a la aparición de Javier Méndez, pero solo cuatro minutos el cuadro dueño de casa logró la ventaja.

Cortés salió de su arco y se le escabulló el balón para permitir la aparición de Lucas Acosta, quien marcó el empate.

Abel Hernández apareció a los 35 minutos para batir con un potente cabezazo a Cortés y marcar el 2-1.

Peñarol alcanzó a reaccionar y a los 71 minutos Maximiliano Olivera decretó el definitivo 2-2.

Pese a la paridad, el cuadro del Manya se mantiene como líder con 16 puntos.