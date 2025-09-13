Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés cometió grosero error en empate de Peñarol ante Liverpool

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El elenco del portero nacional se mantiene como líder del Clausura en Uruguay.

Brayan Cortés cometió grosero error en empate de Peñarol ante Liverpool
El arquero chileno Brayan Cortés no tuvo una tarde tranquila al cometer un grosero error en el empate 2-2 de Peñarol ante Liverpool en duelo válido por fecha 7 de Torneo Clausura de la Liga de Uruguay.

El cuadro carbonífero se puso en ventaja a los 15 minutos gracias a la aparición de Javier Méndez, pero solo cuatro minutos el cuadro dueño de casa logró la ventaja.

Cortés salió de su arco y se le escabulló el balón para permitir la aparición de Lucas Acosta, quien marcó el empate.

Abel Hernández apareció a los 35 minutos para batir con un potente cabezazo a Cortés y marcar el 2-1.

Peñarol alcanzó a reaccionar y a los 71 minutos Maximiliano Olivera decretó el definitivo 2-2.

Pese a la paridad, el cuadro del Manya se mantiene como líder con 16 puntos.

