Brayan Cortés conquistó su primer título con Peñarol tras ganar la Copa de Uruguay

El arquero chileno Brayan Cortés logró este miércoles su primer título jugando en el extranjero, tras ganar con Peñarol por 2-0 la final de la Copa de Uruguay ante Plaza Colonia, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

Cortés, quien está cedido en el cuadro aurinegro desde Colo Colo, fue titular en el equipo de Diego Aguirre y respondió con seguridad en el primer tiempo, protegiendo el pórtico en varias ocasiones que generó Plaza Colonia.

La tranquilidad que aportó Cortés en el arco de Peñarol permitió que sus compañeros fueran con todo y lograran la ventaja en la segunda parte.

La apertura de la cuenta fue con un autogol de Guillermo Reyes (62'), mientras que Eric Remedi cerró el trámite a favor de Peñarol (83').

Con el triunfo, Peñarol ganó por primera vez la Copa de Uruguay, un torneo que se inauguró en 2022.

El próximo partido de Peñarol será el domingo, ante Defensor Sporting, en la penúltima fecha del Torneo de Clausura en Uruguay, en donde puede coronarse campeón, ya que tiene 29 unidades, con cuatro puntos de ventaja sobre Nacional.