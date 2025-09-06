Brayan Cortés fue clave en triunfo de Peñarol sobre Plaza Colonia en el Clausura de Uruguay

El arquero chileno Brayan Cortés nuevamente tuvo una gran actuación en Peñarol, en el triunfo este sábado por 1-0 sobre Plaza Colonia, en la sexta fecha del Torneo de Clausura en Uruguay.

Cortés tuvo un rol destacado en la primera parte, con varias atajadas que permitieron al aurinegro mantener el empate parcial.

En el segundo tiempo, Leonardo Fernández anotó el único gol del partido (54'), mientras que Lucas Carrizo desperdició la chance de igualar para la visita, ya que estrelló un penal en pórtico de Cortés (78').

Con el resultado, Peñarol sumó 15 puntos y lidera el Clausura uruguayo, seguido por Defensor Sporting (12); Plaza Colonia, en cambio, está penúltimo, con sólo un punto en seis jornadas disputadas.

En la próxima fecha, Plaza Colonia enfrentará a Nacional, mientras que Peñarol visitará a Liverpool de Montevideo.