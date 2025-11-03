Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés luego del título con Peñarol: Sé jugar bajo los tres palos de un equipo grande

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El portero chileno sumó su segundo trofeo en Uruguay.

Brayan Cortés luego del título con Peñarol: Sé jugar bajo los tres palos de un equipo grande
El pasado domingo 2 de noviembre Brayan Cortés conquistó el título de la liga uruguaya con Peñarol y al ser consultado por las dificultades de un equipo grande, se desenvolvió recordando su paso por Colo Colo.

Al ser consultado por su titularidad durante la temporada, Cortés indicó que: "Difícil porque es una responsabilidad grande, todos sabemos lo que significa Peñarol. Estoy muy contento, me gustan los desafío grandes".

Asimismo, agregó que: "Vengo de un equipo que es grande en Chile, el más grande y sé lo es jugar bajo los tres palos en un equipo grande, entonces mucha responsabilidad y trabajo. Queda lo más importante que es seguir trabajando, esto es un gran avance y el equipo está muy fuerte".

Revisa el momento a continuación:

