Brayan Cortés luego del título con Peñarol: Sé jugar bajo los tres palos de un equipo grande

El pasado domingo 2 de noviembre Brayan Cortés conquistó el título de la liga uruguaya con Peñarol y al ser consultado por las dificultades de un equipo grande, se desenvolvió recordando su paso por Colo Colo.

Al ser consultado por su titularidad durante la temporada, Cortés indicó que: "Difícil porque es una responsabilidad grande, todos sabemos lo que significa Peñarol. Estoy muy contento, me gustan los desafío grandes".

Asimismo, agregó que: "Vengo de un equipo que es grande en Chile, el más grande y sé lo es jugar bajo los tres palos en un equipo grande, entonces mucha responsabilidad y trabajo. Queda lo más importante que es seguir trabajando, esto es un gran avance y el equipo está muy fuerte".

Revisa el momento a continuación: