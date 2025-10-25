Brayan Cortés sufrió con la pelota detenida y Peñarol perdió ante Cerro

El arquero chileno Brayan Cortés no tuvo una buena jornada en el fútbol uruguayo y fue víctima de la eficacia en la pelota detenida de Cerro, elenco que venció por 2-0 a Peñarol en duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Para el elenco villero anotaron Enzo Larrosa, quien aprovechó una errática salida de Cortés e Ignacio Neira con un tiro libre que sorprendió al portero nacional.

Pese a la derrota el elenco carbonero se mantiene como líder con 29 puntos, cinco más que su archirrival, Nacional.