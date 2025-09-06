Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brayan Cortés tras la victoria de Peñarol: Uno siempre quiere aportar un granito de arena

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Lo importante es que se ganó y dejamos los tres puntos en casa", reconoció el portero.

Brayan Cortés tras la victoria de Peñarol: Uno siempre quiere aportar un granito de arena
Tras una destacada actuación en el triunfo de Peñarol por 1-0 sobre Plaza Colonia en la sexta fecha del Torneo de Clausura de Uruguay, el arquero chileno Brayan Cortés valoró el resultado en un registro compartido a través de redes sociales.

"Fue muy importante para nosotros, porque sabemos lo que nos jugamos. Por suerte ahí me tocó actuar. Fui al tiempo, ayudando al equipo", mencionó el meta de 30 años.

Seguido a ello, Cortés mencionó: "Uno siempre quiere aportar un granito de arena, así que es importante que se ganó y dejamos los tres puntos en casa".

 

