Brereton celebró en duelo de chilenos ante Vigouroux tras triunfo de Derby County ante Swansea
Los dos seleccionados naciones fueron titulares en sus respectivos equipos.
El delantero Ben Brereton celebró este martes en el duelo de chilenos ante el arquero Lawrence Vigouroux, en el triunfo de Derby County por 1-2 sobre Swansea, en el marco de la fecha 17 de la Championship de Inglaterra.
Los goles para el equipo del delantero nacional fueron obra de Joe Ward (34') y Lars Salvensen (53'), mientras que el descuento del equipo galés fue obra de Ethan Galbraith (90').
Derby, que quedó en el séptimo puesto con 26 puntos, visitará a Middlesbrough el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT), en la próxima fecha del torneo.
En simultáneo, Swensea, que ocupa el puesto 20 de la clasificación con 17 unidades, buscará salir de la parte baja de la tabla ante West Brom.