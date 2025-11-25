Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.3°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Brereton celebró en duelo de chilenos ante Vigouroux tras triunfo de Derby County ante Swansea

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dos seleccionados naciones fueron titulares en sus respectivos equipos.

Brereton celebró en duelo de chilenos ante Vigouroux tras triunfo de Derby County ante Swansea
 Redes sociales
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero Ben Brereton celebró este martes en el duelo de chilenos ante el arquero Lawrence Vigouroux, en el triunfo de Derby County por 1-2 sobre Swansea, en el marco de la fecha 17 de la Championship de Inglaterra.

Los goles para el equipo del delantero nacional fueron obra de Joe Ward (34') y Lars Salvensen (53'), mientras que el descuento del equipo galés fue obra de Ethan Galbraith (90').

Derby, que quedó en el séptimo puesto con 26 puntos, visitará a Middlesbrough el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas (15:00 GMT), en la próxima fecha del torneo.

En simultáneo, Swensea, que ocupa el puesto 20 de la clasificación con 17 unidades, buscará salir de la parte baja de la tabla ante West Brom.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada