Brereton en banca: Southampton le remontó al debutante Wrexham en la Championship

Ben Brereton Díaz vio desde la banca de suplentes el sufrido triunfo de Southampton por 2-1 ante el recién ascendido Wrexham, por la primera fecha de la Championship inglesa.

El conjunto galés iniciaba su debut absoluto en la segunda categoría con ventaja en el marcador, gracias a un penal anotado por Josh Windass en el minuto 22.

El "Soton" se apoderó ampliamente del balón, pero tuvo que esperar hasta el cierre del partido para poder golpear al equipo que tiene a Ryan Reynolds como uno de sus dueños.

Ryan Manning igualó para Southampton recién al minuto 90 y Jack Stephens alcanzó la remontada con su gol a los 90+6'.

Pese a volver a la citación del equipo, Brereton sigue en un complejo momento en Southampton y está obligado a remar desde atrás para tratar de encontrar un hueco en los planes del DT Will Still, mientras la prensa lo postula a otros equipos.