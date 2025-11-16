Bryan Cortés y Peñarol avanzaron a la gran final del fútbol uruguayo

El arquero chileno Bryan Cortés fue titular y destacó en la victoria de Peñarol por 1-2 ante Liverpool en la llave de semifinal de la definición del campeonato anual del fútbol uruguayo.

Los campeones del Apertura y Clausura jugaron por un lugar en la gran final ante Nacional, el mejor de la tabla anual.

Y en un partido de dientes apretados, los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles, lo que obligó a la prórroga. Ahí, el veterano Abel Hernández batió a Cortés y puso el 1-0 a los 92'.

Pero el elenco carbonero reaccionó y a los 103' Diego García emparejó el marcador.

Cuando el partido se acercaba a su final y muchos ya apostaban por la definición desde los 12 pasos, un penal a favor de Peñarol fue cambiado por gol por el exjugador de Universidad de Chile Leonardo Fernández, quien selló la clasificación de su equipo a la llave final.

En esa instancia Peñarol y Nacional protagonizarán dos nuevos partidos del clásico uruguayo en fechas por definir.