Carlos Palacios salió molesto en medio del empate de Boca Juniors ante Rosario Central

El volante nacional Carlos Palacios, titular en Boca Juniors, mostró su visible molestia al ser reemplazado en el empate 1-1 frente a Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Clausura en Argentina.

Desde el arranque, el formado en Unión Española presenció cómo Brian Aguirre asistió a Rodrigo Battaglia (20') para que su equipo abriera el marcador. Sin embargo, un golazo de Ángel Di María (24') rápidamente selló la igualdad definitiva.

Palacios, que fue sustituido por Alan Velasco (73'), solo tuvo una oportunidad de remate y no consiguió generar ocasiones de peligro. Al abandonar el campo, expresó su frustración con comentarios como: "¿En serio salgo yo?".

Con este resultado, Boca Juniors se mantuvo tercero con 13 puntos en el Grupo A y se ubicó segundo en la tabla anual con 46 unidades, antes de recibir a Barracas Central el próximo 21 de septiembre.