Cortés mantuvo su arco sin goles en triunfo de Peñarol en el cierre del Clausura de Uruguay

El arquero chileno Brayan Cortés mantuvo su arco sin goles este domingo en el triunfo del campeón Peñarol por 0-2 sobre Montevideo City, en la última fecha del Torneo de Clausura del fútbol uruguayo.

Cortés fue exigido en la primera parte, pero aportó con tranquilidad y sus compañeros resolvieron en la ofensiva contra el rival, provocando un autogol de Eduardo Aguero (27').

Finalmente, en el complemento todo lo definió Matías Arezo para sellar el triunfo del aurinegro (62').

Con la victoria, Peñarol cerró el Clausura con 35 puntos en el primer lugar, mientras que Montevideo City finalizó tercero, con 27.

El próximo desafío de Peñarol será la otra semana, ante Liverpool, en la semifinal de la temporada del Campeonato Nacional de Uruguay.

Esta semifinal la disputan los ganadores del Apertura (Liverpool) y Clausura (Peñarol), y el ganador enfrentará a Nacional de Montevideo, equipo que logró mayor puntaje en la tabla anual de Uruguay.

El vencedor de esta final con Nacional se proclamará campeón de la temporada en Uruguay.