Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago12.8°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Real Sociedad?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de los chilenos visita el Reale Arena de San Sebastián por la Liga de España.

¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Real Sociedad?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sevilla, club que cuenta en sus filas con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, seguirá con su cometido en el fútbol español este viernes cuando visite San Sebastián, lugar donde se medirá a Real Sociedad, por la décima fecha de La Liga.

El elenco dirigido por Matías Almeyda llega a este compromiso después de una dolorosa derrota ante Mallorca. Aquello lo frenó en su avance y actualmente se mantiene noveno, con 13 puntos en la tabla de posiciones.

La acción para los sevillanos comenzará a partir de 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de DSports, además de la plataforma en streaming DGO.

Todos los detalles y pormenores relacionados al encuentro también los podrás encontrar en Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada