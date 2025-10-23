¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Real Sociedad?
El equipo de los chilenos visita el Reale Arena de San Sebastián por la Liga de España.
Sevilla, club que cuenta en sus filas con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, seguirá con su cometido en el fútbol español este viernes cuando visite San Sebastián, lugar donde se medirá a Real Sociedad, por la décima fecha de La Liga.
El elenco dirigido por Matías Almeyda llega a este compromiso después de una dolorosa derrota ante Mallorca. Aquello lo frenó en su avance y actualmente se mantiene noveno, con 13 puntos en la tabla de posiciones.
La acción para los sevillanos comenzará a partir de 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de DSports, además de la plataforma en streaming DGO.
