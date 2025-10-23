¿Cuándo y dónde ver a Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Real Sociedad?

Sevilla, club que cuenta en sus filas con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, seguirá con su cometido en el fútbol español este viernes cuando visite San Sebastián, lugar donde se medirá a Real Sociedad, por la décima fecha de La Liga.

El elenco dirigido por Matías Almeyda llega a este compromiso después de una dolorosa derrota ante Mallorca. Aquello lo frenó en su avance y actualmente se mantiene noveno, con 13 puntos en la tabla de posiciones.

La acción para los sevillanos comenzará a partir de 16:00 horas de nuestro país (19:00 GMT) y contará con la transmisión en la señal televisiva de DSports, además de la plataforma en streaming DGO.

