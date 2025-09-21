Damián Pizarro debutó en la Ligue 1 con un empate entre Le Havre y Lorient

Este domingo, el delantero nacional Damián Pizarro tuvo su esperado estreno en la Ligue 1 francesa, ingresando desde la banca en el empate 1-1 Le Havre ante Lorient en el Stade Oceane, por la quinta fecha.

Aiyegun Tosin adelantó a la visita en el minuto 21, pero Issa Soumaré igualó para el conjunto de Le Havre en el incio del segundo tiempo (47').

Pizarro ingresó al minuto 77 del duelo, cuando reemplazó a Mowana Samatta, por la quinta fecha de la Ligue 1. Durante su participación recibió una dura entrada de Abdoulaye Faye, que se ganó tarjeta amarilla a los 90+2'.

Cpn este marcador, Le Havre se ubicó en el puesto 15 con cuatro puntos, mientras que Lorient figuró en el puesto 17 con las mismas unidades.

Por su parte, Francisco Sierralta fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria de Auxerre sobre Toulouse por 1-0 en el Stade l'Abbé-Deschamps.

El único gol del encuentro lo anotó Danny Namaso (45+2'). Además, Fredrik Oppegard fue expulsado en el minuto 64.

Con este resultado, Auxerre ascendió a la décima posición de la tabla con seis puntos, mientras que Toulouse se mantiene en el noveno lugar con las mismas unidades.