Damián Pizarro vio desde el banco la paliza que sufrió Le Havre ante Marsella

Le Havre, que tuvo al delantero chileno Damián Pizarro en el banco de suplentes, sufrió una dura derrota tras caer por 6-2 en su visita a Olympique de Marsella por la fecha 8 de la Ligue 1.

La expulsión a Gautier Lloris (34') en el forastero condicionó el resultado. Mason Greenwood (35') convirtió de penal para igualar la apertura del marcador hecha por Yassine Ketcha (24').

El exjugador de Manchester United después repitió (67', 72' y 76') para ampliar las diferencias 4-1. Aunque Abdoulaye Touré (90+2') redujo las distancias, fueron Robinio Vaz (88') y Amir Murillo los que redondearon el marcador final (90+3') para dejar a Le Havre decimosexto con 6 puntos.