Darío Osorio asomó en la órbita del Betis de Manuel Pellegrini

Mientras se mueve el mercado de pases en Europa, el volante Darío Osorio vuelve a estar en el radar de varios clubes del continente, siendo uno de ellos el Real Betis de Manuel Pellegrini, quien evalúa sumar a su compatriota.

Así lo informó la cuenta especializada @Bruxo_Football, que aseguró que "tras el final de su aventura en Dinamarca, los agentes del jugador buscan una salida" desde el Midtjylland, club con el que tiene contrato hasta junio de 2028.

Según el reporte, el conjunto verdiblanco "activó esta vía" para hacerse con el fichaje del chileno, aunque la operación dependería de una eventual salida del español Jesús Rodríguez.

