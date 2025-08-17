Darío Osorio brilló con gol y asistencia para la victoria de Midtjylland en Dinamarca
El seleccionado nacional se alzó como protagonista en las conquistas de su equipo.
El chileno Darío Osorio fue pieza clave para Midtjylland al aportar un pase de gol y una anotación que permitieron el 2-0 sobre Vejle Boldklub, como visitante, por la quinta fecha de la superliga danesa.
El hijuelense jugó todo el partido como titular y marcó la diferencia en la segunda etapa. A los 76' dejó solo a Franculino Djú para la apertura de la cuenta.
Osorio ➜ Francu 👏#VBFCM pic.twitter.com/5KXBuv2wco— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 17, 2025
El elenco local sufrió la expulsión del central Stefan Velkov al minuto 89 y poco después (90+7') Osorio cerró la cuenta con una certera definición en el mano a mano con el arquero Igor Vekic.
Målet til 2-0 ✔️#VBFCM pic.twitter.com/63aBVUoc1K— FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 17, 2025
Con este resultado Midtjylland logró su segundo triunfo en el torneo y dejó atrás sus dos empates consecutivos en las jornadas anteriores.
Los "Lobos" alcanzaron los nueve puntos, a tres del líder y campeón defensor Copenhague.