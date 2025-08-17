Darío Osorio brilló con gol y asistencia para la victoria de Midtjylland en Dinamarca

El chileno Darío Osorio fue pieza clave para Midtjylland al aportar un pase de gol y una anotación que permitieron el 2-0 sobre Vejle Boldklub, como visitante, por la quinta fecha de la superliga danesa.

El hijuelense jugó todo el partido como titular y marcó la diferencia en la segunda etapa. A los 76' dejó solo a Franculino Djú para la apertura de la cuenta.

El elenco local sufrió la expulsión del central Stefan Velkov al minuto 89 y poco después (90+7') Osorio cerró la cuenta con una certera definición en el mano a mano con el arquero Igor Vekic.

Con este resultado Midtjylland logró su segundo triunfo en el torneo y dejó atrás sus dos empates consecutivos en las jornadas anteriores.

Los "Lobos" alcanzaron los nueve puntos, a tres del líder y campeón defensor Copenhague.