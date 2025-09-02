"De Chile para el mundo": Alexis Sánchez posó con seleccionada Millaray Cortés en Sevilla
Alexis Sánchez, flamante fichaje de Sevilla, tuvo un momento especial este martes, ya que compartió con Millaray Cortés, seleccionada chilena que juega en el equipo femenino del club andaluz, y le firmó una camiseta de La Roja.
