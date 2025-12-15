Defensor de la Roja celebró el triunfo de Kast en las elecciones

Luego del triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ayer domingo, el zaguero de la selección chilena Benjamín Kuscevic se expresó en redes sociales y celebró la victoria del presidente electo.

A través de sus redes sociales, el defensor que en este 2025 descendió junto a Fortaleza de Brasil publicó una foto donde aparece posando junto a Kast y su esposa, María Pía Adriasola.

En la publicación, el jugador formado en Universidad Católica escribió el mensaje: "Siempre queriendo lo mejor para Chile. Un orgullo".

De acuerdo a la prensa brasileña, Kuscevic dejará el elenco de Ceará y se menciona un retorno a la UC como una opción para 2026.