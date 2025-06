Diego Valdés confirmó que fichará por Vélez Sarsfield: Es un nuevo reto para mi carrera

Tras diversos sondeos, el mediocampista chileno Diego Valdés ratificó su salida de Club América de México para recalar en Vélez Sarsfield, de Argentina, en este mercado invernal de fichajes.

Este jueves el jugador nacional llegó hasta el aeropuerto para viajar a tierras trasandinas y sellar el traspaso con los exámenes médicos de rigor y los papeles correspondientes.

El canal TV Azteca se trasladó al terminal aéreo para conversar con el formado en Audax Italiano, quien solo reconoció contactos con el fútbol de Brasil, ante versiones que apuntaron a un "acuerdo total" con Universidad Católica.

"Habían muchas chances también de quedarse en México, pero esta decisión la tomamos más familiar. Hubo muchos acercamientos de otro equipo de Brasil (Fortaleza), pero tomamos una decisión más familiar de estar más cerca de nuestra gente en Chile", señaló.

"La verdad, es un lindo torneo allá en Argentina y creo que es un nuevo reto para mi carrera, para mi familia, que ya vamos a estar más cerca", agregó sobre su futuro arribo al "Fortín".

En su adiós a México luego de nueve años, Valdés dijo estar "un poco triste, pero nos vamos felices de que pudimos conseguir muchas cosas".

"Muchas gracias por todo. Me voy muy contento también, logramos muchas cosas acá, me hicieron sentir muy querido y, donde vaya, espero que me recuerden siempre", cerró en dedicatoria a los hinchas de América.

Así, Valdés cerrará su larga estancia en la Liga MX, donde defendió al, en ese entonces, Monarcas Morelia (2016-2018), Santos Laguna (2019-2021) y las "Aguilas" del América (2022-2025), donde fue tricampeón (Apertura 2023 y ambos torneos del 2024), además de sumar un trofeo Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX, ambas en 2024.