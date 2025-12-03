Diego Valdés está a detalles de abrochar su regreso al fútbol mexicano

Días cruciales se avecinan para el mediocampista nacional Diego Valdés, quien estaría a detalles de regresar al fútbol mexicano luego de un deslucido semestre con la camiseta de Vélez Sarsfield de Argentina.

De acuerdo con el periodista Paco Montes, el chileno tendría negociaciones avanzadas con Club León, conjunto que habría tomado la delantera en su objetivo de hacerse con los servicios del volante.

La alternativa del formado en Audax Italiano habría tomado fuerza en el cuadro esmeralda tras la salida del colombiano James Rodríguez, obligando a la Fiera a salir en búsqueda de un nuevo '10' para afrontar el torneo de Clausura.

Cabe recordar que el seleccionado criollo fichó por el Fortín en junio pasado proveniente del América, donde perdió continuidad a raíz de las lesiones luego de haberse alzado como figura de las águilas en los campeonatos anteriores.

Sin embargo, los problemas físicos volvieron a afectar a Valdés, quien apenas sumó 296 minutos disputados repartidos en diez cotejos, en los cuales solo pudo aportar un gol.