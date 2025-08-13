Director de Sevilla desdramatizó demora en inscripción de Suazo para La Liga

Pese a tener una positiva pretemporada, el seleccionado nacional Gabriel Suazo aún no está inscrito por Sevilla para jugar la liga española, que arranca este fin de semana y que, pese a la premura, no genera mayor cuidado en la dirigencia del club.

El director deportivo Antonio Cordón hizo un llamado a la calma frente a los problemas con el límite salarial y afirmó que "todo esto es muy voluble, es muy dinámico y cada día puede cambiar. Estamos en ese momento que las cosas pueden suceder de forma muy rápida, pero nos quedan todavía quince días", pensando en resolver el tema el 1 de septiembre.

En la misma línea, planteó ante la prensa que "estamos tranquilos, no es una tragedia no inscribir jugadores. El entrenador está tranquilo, sabía igual que yo cómo podían darse las circunstancias, y sabemos que es un trabajo se iba a dar de esta forma".

"Como el resto de equipos, hasta el cierre de mercado va a haber muchos jugadores que no serán inscritos. Hay unas normas que hay que cumplir. Hay negociaciones, se está trabajando", agregó.

Consultado si acaso se imaginaba un panorama así, el directivo sevillano remarcó que "casi todos los equipos españoles están en circunstancias más o menos parecidas. Debe haber 50 o 70 jugadores que no están inscritos. Sevilla, en las circunstancias que está, debe vender activos. Hay jugadores con salarios importantes que tenemos y buscar soluciones para ellos, que siempre sea beneficioso para sus familias", complementó.

Pensando en el debut de este domingo 17 de agosto contra Athletic Club de Bilbao, el dirigente señaló que "iremos a San Mamés con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra 11 y vamos a ver. Preocupación no. Cada día estoy con ilusión".