DT de Le Havre lanzó dura crítica a Damián Pizarro: No está a la altura

Damián Pizarro partió de Udinese de Italia a mediados de este 2025 a Le Havre de Francia en busca de sumar los minutos que no logró en el cuadro de Friuli y en el cuadro galo tampoco lo pasa bien, recibiendo fuertes críticas, incluso del técnico Didier Digar.

Al igual que el reciente fin de semana, el delantero chileno volvió a quedar fuera de la convocatoria para el duelo de este miércoles frente a Stade Brestois, por lo que tuvo su tercer partido consecutivo sin jugar en la Ligue 1.

Digar se refirió a la situación del atacante nacional y realizó un breve pero contundente análisis para justificar la falta de minutos del ex Colo Colo.

"Está comprometido, escucha, pero no está a la altura de la tarea", expresó el estratego en conferencia de prensa.

Pizarro apenas ha sumado 26 minutos en dos presencias en Le Havre, que se desglosan en el empate a 1 frente a Lorient, el 21 de septiembre, y en la igualdad a 2 contra Stade Rennes el 5 de octubre.