Erick Pulgar realizó una profunda confesión: Extrañaba a todos, me sentía solo

El volante chileno de Flamengo, Erick Pulgar realizó una profunda confesión en relación a como se sentía en su primera experiencia en el extranjero, cuando jugaba en Bologna: "Extrañaba a todos, me sentía solo".

"De la noche a la mañana dejé de vivir con mis hermanos y mi madre. Los extrañaba muchísimo. Era un idioma diferente, y mis amigos no creaban un ambiente agradable. Viví en un hotel durante tres meses", comentó en conversación con el medio brasileño O Globo.

También comentó cómo superó este mal momento: "Cuando extrañaba mucho a mi gente. Sentía mucho dolor dentro de mí. No podía soportarlo. Hacerme los tatuajes fue como una terapia. Pude liberar ese dolor. Me liberé de muchos recuerdos de mi infancia, algunos de ellos muy malos".

Por último contó como había tomado la desición de volver a nuestro país: "No me importaba si me rescindían el contrato, si no jugaba durante cinco años. Quería volver a Chile; incluso compré un pasaje. Le dije a un amigo, Luis, que no aguantaba más".

"Al día siguiente, llegué al hotel y allí estaban mi madre y Luis, con uno de mis agentes. Me dijeron que tenía que quedarme. Que no estaba solo. Salvaron mi carrera", comentó.