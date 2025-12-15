Esposa de Darío Osorio replicó duro mensaje a Kast: Avala el asesinato y la tortura

Desde Dinamarca, Catalina Díaz, esposa del seleccionado chileno Darío Osorio, evidenció su postura política y dejó en claro su descontento con la victoria del candidato republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Díaz, quien tiene casi 20 mil seguidores en Instagram, replicó un mensaje que se viralizó entre quienes se mostraron en contra de la elección del exdiputado.

"Preferir votar por una persona que avala el asesinato y la tortura, que menosprecia los derechos de las mujeres y los animales, amparándote en la promesa de una mejor economía", es parte del mensaje que muchos internautas reprodujeron.

Ese no fue el único dado que Díaz hizo alusión a su voto y luego también resaltó la importancia de la meritocracia a través de un video.