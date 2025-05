"Está en venta": Desde Argentina aseguran que Carlos Palacios saldrá de Boca Juniors

El volante Carlos Palacios se encuentra en el foco mediático de la prensa argentina después de la eliminación de Boca Juniors ante Independiente, ya que el chileno tuvo una criticada actuación en La Bombonera por los cuartos de final de play-offs.

[VIDEO] El increíble gol que se perdió Carlos Palacios en la eliminación de Boca ante Independiente #CooperativaContigo https://t.co/5IHEbMtEF3 pic.twitter.com/NSiGLvNx4N — Cooperativa (@Cooperativa) May 20, 2025

Fue el popular periodista Horacio Pagani, quien en el programa Picado TV, apuntó directamente contra la "Joya" al decir: "Tres mercados de pases pelearon por él y en diez partidos se dieron cuenta que al 'peda' lo pelearon. Se desencantaron".

"No es intransferible. No sé si lo venderán en cinco millones, pero está en venta. Esto demuestra que ya no hay intocables. Los jugadores que no juegan más en Boca Juniors son Luis Advíncula, Marcos Rojo y Carlos Palacios", agregó.

Esta situación, se suma a los episodios anteriores entre Pagani y el exjugador de Colo Colo, donde se le acusó de irse de fiesta aludiendo a que dentro del camarín ya no hay un orden tras la salida de Fernando Gago.