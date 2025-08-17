Francisco Sierralta celebró junto a Auxerre en su debut por la Ligue 1

El defensa nacional Francisco Sierralta vivió este domingo su anhelado estreno con la camiseta de Auxerre, elenco que arrancó la nueva temporada de la Ligue 1 con el pie derecho y venció por la cuenta mínima a Lorient.

El seleccionado nacional, quien llegó al cuadro francés proveniente de Watford, fue uno de los puntos altos de la zaga, destacando por su precisión en los pases (91 por ciento), sus diez despejes y los cuatro duelos ganados.

La única conquista del compromiso fue obra de Lassine Sinayoko, quien recibió un balón al borde del área, giró y con un potente zapatazo convirtió el definitivo 1-0 al minuto 53.

De esta manera, Auxerre se sumó al lote de equipos que ganaron en su estreno liguero, sumando buenas sensaciones para el duelo de la próxima semana ante OGC Niza, el sábado 23 de agosto a las 13:00 horas.