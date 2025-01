Gabriel Arias palpitó el 2025 en Racing: Todo lo que juguemos este año hay ganarlo

El arquero chileno Gabriel Arias habló desde la pretemporada de Racing Club sobre los desafíos para el 2025 y destacó la necesidad de apuntar alto para repetir el éxito de la Copa Sudamericana 2024.

"La vara quedó alta con un torneo internacional y ya tenemos a la vuelta de la esquina una Recopa y muchos torneos durante el año, entonces, hay que mentalizarse en ser competitivo y ganar más títulos", señaló a la señal trasandina de ESPN.

"Liga, Recopa, Libertadores: todo lo que juguemos este año hay que ir para ganarlo. Para eso nos estamos preparando. Todos juntos vamos a pelear hasta el final", apuntó.

Por otro lado, dijo que "el título de la Sudamericana es el que más disfruté porque es internacional, pero disfruté todos los títulos que gané. Uno no sabe cuándo puede ser el último torneo que puede conseguir. Entonces, trato de vivirlo al cien, de disfrutarlo", complementó.

Respecto a los próximos años, Arias dijo: "Que yo sepa, no ha preguntado nadie por mí. Me siento cómodo en el club. Siempre está la posibilidad de nuevos desafíos, pero mientras no haya nada concreto no puedo hacer futurología".

"Disfruto el día a día; si no lo disfruto ahora, no sé si lo podré volver a disfrutar", agregó.

Sobre sus pasos por La Roja, señaló que "siempre estuve convencido de lo que quería", con "la idea clara y la convicción de lo que quería dejar".