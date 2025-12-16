Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Gabriel Suazo volvió y Alexis quedó fuera en citación de Sevilla para Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de Colo Colo se recuperó de la lesión que lo alejó de los últimos partidos.

El lateral chileno Gabriel Suazo junto a sus compañeros Adnan Januzaj, Gerard Fernández e Isaac Romero, son las novedades en las citaciones de Sevilla para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputará este miércoles ante Deportivo Alavés.

El entrenador argentino Matías Almeyda publicó este martes una lista de veinticuatro jugadores para esta eliminatoria a partido único en Mendizorroza, a la que regresan Suazo y Januzaj, que se perdieron cuatro partidos -tres de Liga y uno de Copa- por lesiones en el sóleo y el bíceps femoral de la pierna izquierda, respectivamente.

También vuelven a entrar en una citación del equipo sevillista el mediapunta Peque y el delantero canterano Isaac Romero, tras haber cumplido uno y dos partidos de sanción, respectivamente.

Por su parte Alexis Sánchez quedó fuera de la nomina final dispuesta por el técnico argentino y tendrá descanso tras ser titular en la última victoria por goleada ante Real Oviedo en La Liga.

