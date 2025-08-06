Gonzalo Tapia perdió un penal en eliminación de Sao Paulo ante Paranaense en la Copa de Brasil

El futbolista chileno Gonzalo Tapia fue protagonista en la eliminación de Sao Paulo frente a Atlético Paranaense en el Ligga Arena, por los octavos de final de la Copa de Brasil, al fallar un penal en la tanda decisiva.

El exjugador de Universidad Católica ingresó en el minuto 84, reemplazando a Luciano, y fue el encargado de ejecutar el segundo penal de São Paulo, pero su disparo fue atajado.

El equipo local logró empatar el global 2-2 con un gol de Lucas Esquivel en el minuto 69. Además, al minuto 4 del encuentro, el defensor Rafael, de São Paulo, fue expulsado con roja directa.

Tapia, quien está cedido en el club brasileño desde River Plate, pateó al palo derecho del arco, pero el guardameta Santos detuvo el disparo.