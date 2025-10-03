Gonzalo Tapia recibió elogios por su rendimiento en el partido de Sao Paulo ante Fortaleza

Después de un breve y opaco paso en River Plate, donde prácticamente no jugó, Gonzalo Tapia está viviendo un resurgimiento en el fútbol extranjero con la camiseta de Sao Paulo.

El delantero chileno marcó un gol clave, a los 11 minutos, para la victoria por 2-0 como visita frente a Fortaleza por el Brasileirao, en el que fue su segunda diana en el conjunto paulista.

Tras su destacada actuación, el atacante nacional recibió buena evaluación por parte de la prensa. Por ejemplo, Globo Esporte le puso nota 7.5, la más alta del partido y sostuvo: "El autor del gol, Tapia, mostró una excelente colocación y creyó en el juego".

"Durante el resto del partido, además de mostrar gran intensidad, Gonzalo Tapia demostró un compromiso envidiable y no cedió en ninguna jugada. El chileno fue eficaz para sostener los ataques del Sao Paulo, protegiendo bien el balón de los defensas del Fortaleza", añadió.

Por último, la publicación agregó: "En las pocas oportunidades que tuvo el Sao Paulo en la segunda mitad, participó con éxito".