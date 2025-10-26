Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.1°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Guillermo Maripán fue el héroe de Torino con agónico gol del triunfo ante Genoa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor chileno se matriculó con un golazo sobre el cierre.

Guillermo Maripán fue el héroe de Torino con agónico gol del triunfo ante Genoa
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor chileno Guillermo Maripán brilló al darle dio un triunfo agónico a Torino por 2-1 ante Genoa en el Estadio Olímpico de Turín, por la octava fecha de la Serie A.

La visita inició en ventaja a los ocho minutos con anotación de Morten Thorsby y un autogol de Stefano Sabelli a los 63' puso el empate transitorio.

Justo al minuto 90 el chileno remató de volea tras un córner para desatar la locura del público local, anotando su segundo gol con la camiseta del conjunto italiano. 

Gracias a su decisiva conquista, Maripán además fue elegido oficialmente como la figura del encuentro.

Con este triunfo, Torino escaló hasta la undécima posición con 11 puntos, mientras que Genoa se mantuvo en el último lugar de la tabla con tan solo tres unidades.

El siguiente partido de Torino será de visita ante Bologna el miércoles 29 de octubre a las 16:45 horas (19:45 GMT). Por su parte, Genoa recibirá a Fiorentina en el mismo horario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada