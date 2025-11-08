Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.1°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Guillermo Maripán fue titular en el empate de Torino en el clásico ante Juventus por la Serie A

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor nacional jugó los 90 minutos en el Clásico de Turín.

Guillermo Maripán fue titular en el empate de Torino en el clásico ante Juventus por la Serie A
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El defensor chileno Guillermo Maripán jugó los 90' en el empate sin goles en el clásico entre Torino y Juventus, en la fecha 11 de la Serie A de Italia, celebrado en el estadio de los bianconeros. 

Si bien el Clásico de Turín fue dominado por la "Vecchia Signora", ambos elencos no pudieron concretar en terreno rival y no se generaron mayor daño para repartirse los puntos.

De este modo, el equipo de Maripán quedó momentáneamente en el decimoprimer puesto con 14 puntos y en la siguiente jornada de la Serie A recibe a Como el lunes 24 de noviembre a las 14:30 horas (17:30 GMT).

Mientras que Juventus visita a Fiorentina el sábado 22 de noviembre a las 14:00 horas (17:00 GMT)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada