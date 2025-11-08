Guillermo Maripán fue titular en el empate de Torino en el clásico ante Juventus por la Serie A
El defensor nacional jugó los 90 minutos en el Clásico de Turín.
El defensor nacional jugó los 90 minutos en el Clásico de Turín.
El defensor chileno Guillermo Maripán jugó los 90' en el empate sin goles en el clásico entre Torino y Juventus, en la fecha 11 de la Serie A de Italia, celebrado en el estadio de los bianconeros.
Si bien el Clásico de Turín fue dominado por la "Vecchia Signora", ambos elencos no pudieron concretar en terreno rival y no se generaron mayor daño para repartirse los puntos.
De este modo, el equipo de Maripán quedó momentáneamente en el decimoprimer puesto con 14 puntos y en la siguiente jornada de la Serie A recibe a Como el lunes 24 de noviembre a las 14:30 horas (17:30 GMT).
Mientras que Juventus visita a Fiorentina el sábado 22 de noviembre a las 14:00 horas (17:00 GMT)