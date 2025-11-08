Guillermo Maripán fue titular en el empate de Torino en el clásico ante Juventus por la Serie A

El defensor chileno Guillermo Maripán jugó los 90' en el empate sin goles en el clásico entre Torino y Juventus, en la fecha 11 de la Serie A de Italia, celebrado en el estadio de los bianconeros.

Si bien el Clásico de Turín fue dominado por la "Vecchia Signora", ambos elencos no pudieron concretar en terreno rival y no se generaron mayor daño para repartirse los puntos.

De este modo, el equipo de Maripán quedó momentáneamente en el decimoprimer puesto con 14 puntos y en la siguiente jornada de la Serie A recibe a Como el lunes 24 de noviembre a las 14:30 horas (17:30 GMT).

Mientras que Juventus visita a Fiorentina el sábado 22 de noviembre a las 14:00 horas (17:00 GMT)