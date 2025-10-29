Guillermo Maripán fue titular en la igualdad de Torino contra Bologna por Serie A

Guillermo Maripán fue titular y capitán en Torino, que empató sin goles ante Bologna por la fecha 9 de la liga italiana.

Tras la igualdad, el equipo del defensa nacional quedó en el undécimo puesto con 12 unidades y sumó su cuarto partido sin caer en la Serie A.

Asimismo, su próximo desafío sera contra Pisa el domingo 2 de noviembre a las 11:00 horas (14:00 GMT) y todos los detalles estarán disponibles en Cooperativa.cl.